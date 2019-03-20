Минтруд России подготовил проект закона, согласно которому выплаты на первого ребенка до достижения им возраста полутора лет смогут получать семьи, доход которых составляет менее двух прожиточных минимумов, а не полтора, как сейчас. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме.

Законопроект, как надеется министр, будет внесен правительством РФ в Госдуму в ближайшее время. Это позволит серьезным образом расширить программу поддержки семей с детьми. После принятия закона с 2020 года около 65—70% семей будут охвачены этой программой.

Помимо этого, как отмечается в сообщении нижней палаты парламента, Топилин рассказал и о другой работе, которую ведет министерство для повышения уровня жизни граждан и выполнения поручений президента. Так, правительство работает над налоговыми и ипотечными льготами для многодетных семей.

Также, напомнил министр, в настоящее время увеличена выплата нетрудоспособным родителям, опекунам, попечителям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом. С 1 июля 2019 года она составит 10 тыс. рублей. Это коснется почти полумиллиона семей, в трехлетнем бюджете на эти цели будет дополнительно выделено более 70 млрд рублей.

Все эти мероприятия позволят снизить уровень бедности, считает Топилин, а для того, чтобы в два раза снизить бедность к 2024 году, в первую очередь нужно поддерживать семьи с детьми и тех, кто живет на сельских территориях, – там низкий уровень дохода.

«Нам очень важно дойти до каждой семьи и разработать для нее фактически индивидуальный план вывода из этого сложного положения», — подчеркнул он.