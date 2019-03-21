Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, уточняющий порядок обмена данными о лицах между внебюджетными фондами, органами госвласти и кредитными организациями в системе пенсионного страхования, который в том числе обязывает работодателей оперативнее предоставлять данные о своих сотрудниках в пенсионные органы.

В частности, уточняется, что теперь отчетным периодом, за который страхователь должен предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ новые данные о застрахованных лицах, считается исключительно один календарный месяц. Согласно действующим нормам, отчетный период может длиться до года. При этом, согласно принятому закону, ПФР обязан скорректировать сведения о средствах пенсионных накоплений в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения недостоверности либо в течение трех месяцев в случае поступления заявления от самого застрахованного лица или работодателя.

В тексте указано, что работодатели несут ответственность за непредоставление в установленный срок либо предоставление неполных сведений для включения в реестр застрахованных лиц. Еще одной новеллой является то, что индивидуальный лицевой счет открывается ПФР на каждого гражданина РФ, а также на каждого иностранного гражданина и каждое лицо без гражданства, постоянно или временно проживающее на территории РФ.

Расширяются и возможности по открытию самого лицевого счета: оно будет осуществляться на основании заявления лица, «поданного им лично через работодателя или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Более того, для открытия счета могут быть использованы сведения, поступившие в ПФР через МФЦ.

Организация межведомственного взаимодействия в пенсионной сфере теперь будет осуществляться на основании соглашения об информационном обмене, типовая форма и требования к которому будут утверждаться правительством.

Отменяется и выдача ПФР страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, вместо этого фонд будет информировать граждан о регистрации посредством электронного уведомления.