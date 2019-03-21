Госдума на заседании в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что данные нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу. Эта поправка, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным, будет внесена ко второму чтению, уточнил спикер.

Путин предложил распространить ипотечные каникулы на действующие договоры Текущая версия законопроекта предполагала, что его нормы будут распространяться только на кредиты, взятые после вступления закона в силу.

«Люди, оказавшиеся в беде, не должны из‑за долгов лишаться своего единственного жилья. Законопроектом вводится запрет в период действия ипотечных каникул на изъятие переданного в залог единственного жилья гражданина», — сказал Володин.

Согласно документу, ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%).

По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул.

В течение всего срока ипотечных каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято. Одновременно предлагается отменить обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом действие закона будет также распространено на договора об ипотечном кредитовании, заключенных до вступления закона в силу.