Правительство России одобрило законопроекты об усилении ответственности работодателей, препятствующих выбору «зарплатного» банка, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

«На заседании правительства России одобрены законопроекты «О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О внесении изменения в часть 3 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации», разработанные Минтрудом России в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018—2020 годы», — сообщили в министерстве.

Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, «законопроекты обеспечивают баланс права работника на выбор кредитной организации и обязанности работодателя выплаты заработной платы».

В ФАС заявили о готовности решать проблему «зарплатного рабства» На сложившуюся монополию в сегменте «зарплатных проектов» в конце января обратили внимание представители трех частных банков.

В Минтруде добавили, что законопроекты предусматривают увеличение срока предупреждения работником работодателя о выборе кредитной организации с пяти рабочих дней до 15 календарных дней, административную ответственность работодателя за воспрепятствование осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.

«Законопроектом предложено включить изменения в КоАП, устанавливающие штрафы в отношении работодателей: для должностных лиц — в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; для юридических лиц — в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — добавили в министерстве.

Законопроекты поддержаны всеми сторонами российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.