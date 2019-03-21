Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2019 года рост ВВП ускорился до 1,5% год к году по сравнению с 0,7% год к году в январе. В целом февральские данные позволяют говорить о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий Минэкономразвития», — сказано в документе.

Наибольший вклад в улучшение годовой динамики ВВП в феврале, уточняет ведомство, внесло ускорение роста промышленного производства. Восстановление активности после январского замедления также наблюдалось в розничной торговле.

Орешкин: рост ВВП РФ ускорится после начала реализации нацпроектов Во втором полугодии начнется реализация нацпроектов, и деньги пойдут в регионы.

«Вместе с тем годовая динамика строительства второй месяц подряд остается на околонулевом уровне (0,1% год к году и 0,3% год к году в январе и феврале соответственно). Транспортная отрасль в феврале продемонстрировала некоторое замедление роста (до 1,7% год к году после 2,4% год к году месяцем ранее)», — объясняет ведомство.

В начале марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство в 2019 году ожидает увидеть замедление темпов роста ВВП. Глава МЭР говорил, что прогноз ведомства на текущий год — рост на 1,3%.