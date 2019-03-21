Правительство РФ по итогам совещания 21 марта приняло решение ввести лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов для регулирования объемов поставок топлива на внутренний рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.

«Принято решение двигаться в этом направлении, подготовить соответствующий закон, который будет регулировать и устанавливать лицензирование экспорта», — сказал он.

Козак подчеркнул, что механизм «не ограничивает объемы экспорта». Лицензирование будет предусматривать обязательства по поставкам на внутренний рынок, однако объемы поставок по каждой компании еще предстоит обсудить.