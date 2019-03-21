Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает снижения в ближайшие год-полтора доли проблемных кредитов российских банков до 9,6% с 11% по итогам 2017 года, говорится в обзоре агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Общесистемная доля проблемных кредитов снизится в течение следующих 12—18 месяцев до 9,6% от общего объема кредитов с 11% (в 2017 году. — Прим. ред.) и может продолжить снижаться после передачи проблемных кредитов и непрофильных активов из трех санируемых банков в специальный банк непрофильных активов. Резервы на покрытие убытков по кредитам у банков увеличатся примерно до 90% проблемных кредитов в конце 2019 года с чуть более 80% в конце 2017 года», — считает агентство.

Как указывается в отчете, операционная среда для банков РФ стабильная, но сохраняются риски от действующих иностранных санкций. «Мы сохраняем «позитивный» прогноз по российскому банковскому сектору, поскольку ожидаем улучшения качества активов банков и уровня достаточности капитала, а также из-за высокой вероятности господдержки при необходимости… Международные санкции сказываются на доверии бизнеса и потребителей и сдерживают внутренние и иностранные инвестиции. Санкции США и ЕС сохранятся в обозримом будущем», — указывают авторы документа.

Говоря же о монетарной политике Банка России, эксперты написали, что не исключают возобновления ее смягчения к концу 2019 года. Агентство также отмечает, что более активная поддержка со стороны правительства и ЦБ усиливает доминирование государства в секторе и повышает риск его вмешательства в стратегии и операционные решения поддерживаемых банков, «что является негативным фактором для сектора».

Кроме того, согласно ожиданиям Moody's, объем ипотечных кредитов продолжит расти в 2019 году, но темпом в 20% или ниже из-за умеренного повышения процентных ставок (на 100—150 базисных пунктов, по прогнозу агентства). А темпы роста портфеля розничных кредитов в секторе в 2019 году останутся на уровне около 20%. Доходность банков «Открытие» и Промсвязьбанка продолжит улучшаться, а Сбербанк, на долю которого приходится около 30% совокупных активов системы, продолжит получать более 60% от общесистемной прибыли в течение прогнозного периода.