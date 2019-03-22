Центробанк снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5—5,5% до 4,7—5,2%. По прогнозу регулятора, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте — апреле, следует из сообщения ЦБ.

«Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — говорится в пресс-релизе.

При этом в сообщении отмечается, что годовая инфляция в феврале — марте 2019-го складывается ниже ожиданий Банка России. «По оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%. Перенос повышения НДС в цены в значительной мере реализовался. Его вклад в годовую инфляцию составил около 0,6—0,7 процентного пункта, что соответствует нижней границе интервала ожиданий Банка России. Отдельные отложенные эффекты повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить в втором квартале текущего года», — говорится в сообщении.

Ускорение годовой инфляции было ограничено динамикой потребительского спроса и доходов, укреплением рубля, снижением цен на основные виды моторного топлива и отдельные продовольственные товары в феврале по отношению к январю. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказали упреждающие решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года.