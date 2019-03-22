В 2018 году объем заключенных на рынке нефтепродуктов договоров увеличился на 25% и составил 872,3 млрд рублей, при этом в натуральном выражении объем вырос всего на 4%. Об этом свидетельствует проведенный Банком России анализ биржевого товарного рынка за 2018 год.

Рынок нефтепродуктов является наиболее ликвидным организованным товарным рынком, отмечает регулятор.

«Также рост показал биржевой рынок сельхозпродукции, оборот которого увеличился до 40,06 млрд рублей. При этом эксперты Банка России отмечают, что большая часть объема приходится на инструменты срочного рынка — своп-контракты, исполнение которых не подразумевает реальных отгрузок товара. В рамках развития рынка сельхозпродукции АО «Национальная товарная биржа» в 2018 году начало совершать сделки с новыми товарами — соей и подсолнечником», — говорится в релизе Центробанка.

Кроме того, регулятор отмечает отрицательную динамику на организованном товарном рынке. Так, объем торгов на рынке природного газа снизился на 24% и составил 48,4 млрд рублей. Это обусловлено сокращением объемов продаж газа его основным поставщиком — ПАО «Газпром», уточняет регулятор.

Организацией торгов товарами в 2018 году в основном занимались пять организаций с биржевой лицензией: АО «СПбМТСБ», ПАО «Московская Биржа», АО «НТБ» (входит в группу «Московская Биржа»), АО «Биржа «Санкт-Петербург», ПАО «Санкт-Петербургская биржа».