Ставки по ипотеке могут снизиться до 8% и даже ниже при замедлении инфляции, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

«Наши расчеты показывают, что при достижении 4% инфляции ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже. И наша задача как Центрального банка создать макроэкономические условия для того, чтобы это было возможно. И поэтому наша монетарная политика работает на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались», — рассказала она.

Президент России Владимир Путин в ходе Федерального собрания в феврале поручил правительству с Центробанком принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%. Также глава государства поручил до 1 июля 2019 года внести в законодательство изменения, предусматривающие ипотечные каникулы для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

