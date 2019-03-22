Системные изменения в сфере государственных закупок в течение этого года помогут увеличить ВВП страны на 2—3%, сообщил аудитор Счетной палаты РФ Максим Рохмистров, выступая на конференции в ТАСС.

Аудитор уверен, что налаживание системы госзакупок может дать резерв для экономического роста страны. «Появляются новые тенденции в части объединения и сближения двух законов по госзакупкам — 223-ФЗ и 44-ФЗ — на общих цифровых платформах. Это позволит решить целый ряд задач. Мы оцениваем, что если в ближайшее время в течение года принять целый ряд системных решений в области этих двух законов, можно увеличить ВВП страны на 2—3% без каких-либо дополнительных вложений со стороны государства», — сообщил Рохмистров.

«Потенциальная возможность для увеличения качества, объема работ — это снижение уровня издержек. В 44-ФЗ уровень издержек как заказчика, так и исполнителя — порядка 10%, по некоторым позициям — гораздо выше. Причем если уровень издержек заказчика прописан законодательно и обеспечен финансированием, то, к сожалению, для исполнителя эти издержки носят превентивный характер. Он еще не стал победителем, но уже должен вложить средства. Снижение уровня издержек приведет к кардинальному повышению уровня эффективности», — считает Рохмистров. По его словам, в закупках по 223-ФЗ существуют те же самые проблемы.