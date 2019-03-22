Предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности. Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

При этом налоговая служба не получала сообщений о блокировках банками счетов плательщиков налога на профессиональный доход, подчеркнули в ФНС.

«Получать информацию о том, является ли физическое лицо налогоплательщиком налога на профессиональный доход, возможно и в автоматизированном режиме через публичный API ФНС», — указали в ведомстве.