Число обманутых дольщиков в России составляет порядка 180 тыс. человек, ежегодно цифра увеличивается на 30—50 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по вопросам обманутых дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Количество [проблемных] объектов растет, количество обманутых дольщиков растет, примерная статистика — от 30 до 50 тысяч человек в год. На данный момент [насчитывается] 180 тысяч обманутых дольщиков, при этом 1 200 проблемных объектов», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, для профильной рабочей группы партии «Единая Россия» любой объект, который имеет просрочки по вводу в эксплуатацию, уже является потенциально проблемным. «Если же продлевалось разрешение на строительство более чем на год, то это уже реальный проблемный объект, здесь необходимы иные меры», — пояснил Якубовский.