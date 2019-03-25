Заместитель министра финансов Алексей Моисеев ожидает, что постановление правительства, которое распространит программу предоставления льготной ипотеки по ставке 6% для семей с двумя и более детьми на весь срок кредитования, будет принято в ближайшие дни.

«Внесен в правительство проект постановления, который вносит поправки в субсидирование «детской» ипотеки. Ожидаю, что постановление выйдет сегодня-завтра. Мы будем предоставлять ипотеку по ставке 6% гражданам, у которых двое и более детей, на весь срок ипотечного кредита», — сказал замглавы Минфина на видеоселекторе с губернаторами по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Он напомнил, что ограниченный период действия льготной ставки привел к тому, что программа не пользовалась спросом. По его словам, также завершается подготовка документа, который обеспечит многодетным семьям выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. «В соответствии с поручением президента заканчивается разработка акта правительства, который будет предусматривать выплату 450 тыс. рублей гражданам, у которых родился третий и последующий ребенок, с 1 января 2019 года на погашение основного долга по ипотеке. Причем это относится не только к программе под 6%, но и к любой ипотеке», — сказал Моисеев.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости распространить действие пониженной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь период кредитования, а также предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% доступна для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.