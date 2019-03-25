Комитет Совета Федерации по бюджету на заседании в понедельник поддержал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА Новости.

Документ планируется рассмотреть на заседании верхней палаты в среду.

Согласно закону, теперь в РФ будет сначала устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.



Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.

Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году».