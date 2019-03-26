Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит повысить пенсии на величину до 20% в зависимости от уровня зарплаты, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Минфина России.
«По оценкам экспертов, индивидуальный пенсионный капитал позволит повысить пенсии (на величину) до 20% (в зависимости) от уровня заработной платы. А также создаст дополнительный финансовый ресурс — около 1,5% валового внутреннего продукта. Поэтому здесь в этом году нам нужно определяться, и мы уже подготовили соответствующий законопроект», — сказал он в ходе выступления.
Механизм подключения к формированию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в зависимости от уровня зарплаты, при котором граждане с низкими зарплатами не будут автоматически подключены к отчислению взносов на будущую пенсию, будет обсуждаться в рамках публичной дискуссии. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.