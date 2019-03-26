Правительство РФ и нефтяники договорились о продлении соглашения о стабилизации цен на топливо до конца июня 2019 года, при этом нормы поставок на внутренний рынок будут уменьшены. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке», — сказал он.

Во встрече в правительстве приняли участие представители крупнейших нефтяных компаний: на ней были глава «Газпром нефти» Александр Дюков, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, первый вице-президент «ЛУКОЙЛа» Вадим Воробьев, глава «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов, совладелец «Русснефти» Михаил Гуцериев, председатель совета директоров New Stream Group Дмитрий Мазуров.

По словам главы «Газпром нефти», нефтяники согласились с новыми договоренностями. По его оценке, они станут гарантией стабильности цены бензина в среднесрочной перспективе.



В ноябре 2018 года нефтяники подписали соглашение с властями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. После новогодних праздников цены повысились. Глава Минэнерго Александр Новак связал это с повышением НДС и отметил, что в течение 2019 года цены в любом случае будут расти в пределах темпов инфляции.



В январе 2019 года Козак заявлял, что правительство готово контролировать рынок топлива. По его словам, Кабмин намерен использовать все доступные ему методы, «чтобы выдержать те целевые показатели, по которым была достигнута договоренность». Вице-премьер обещал, что правительство не допустит нового всплеска цен, добавляя, что в середине марта текущего года станет понятно, нужно ли новое соглашение с нефтяниками.

