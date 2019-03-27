Реформа контроля и надзора в РФ затронет в основном подзаконные акты; самые одиозные, устаревшие и морально неактуальные требования подвергнутся «регуляторной гильотине», рассказал РИА Новости заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

«Понятно, что эта реформа в основном затронет подзаконный материал, потому что все самые одиозные, устаревшие, дублирующие, технологически и морально неактуальные обязательные требования содержатся в ведомственных актах, реже в постановлениях правительства, еще реже — в федеральных законах. Мы исходим из того, что подзаконное регулирование мы будем убирать полностью и прописывать его заново», — заявил Любимов.

«Что касается законов, пока наше понимание сводится к тому, что наряду с несколькими общими актами мы будем вносить точечные изменения, будем работать по тем нормам, где содержатся неправильные обязательные требования», — продолжил собеседник агентства.

В Кабмине работают над созданием полностью нового кодекса контроля и надзора В документе будут определены все участники контрольно-надзорного производства, права как подконтрольного лица, так и инспектора.

Он рассказал, что работа началась, как только вышли соответствующие поручения президента и правительства. «Она не прекращается ни на минуту, у меня и у моих коллег сумасшедший график, потому что мы с контрольными ведомствами работаем в формате либо небольших групп, где собирается несколько контролеров, либо в формате один на один, напрямую с ведомством, пытаемся понять объем проблем по каждому из них, разобраться в особенностях, стараемся адаптировать нашу общую дорожную карту под потребности каждого ведомства», — пояснил он.

«Есть ведомства с относительно небольшим объемом регулирования, есть ведомства с большим массивом, где количество актов, в которых содержатся обязательные требования, исчисляется сотнями и даже тысячами… Поэтому именно уровень архитектуры будущего правового регулирования нам надо сейчас отрабатывать. Пока что конкретными требованиями мы не занимаемся, а работаем над пониманием общей ситуации», — заключил Любимов.