Минтруд предлагает при определении продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительных пенсий (так называемого периода дожития) использовать прогнозные данные о продолжительности жизни мужчин и женщин на пенсии вместо фактических статданных предыдущего года во избежание завышения размера назначаемой накопительной пенсии. Проект соответствующих поправок в федеральный закон «О накопительной пенсии» выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в соответствии с действующей редакцией части 1 статьи 17 закона продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно согласно методике оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства РФ от 2 июня 2015 года № 531. Таким образом, при определении продолжительности ожидаемого периода выплаты на очередной год используются официальные статистические данные о продолжительности жизни мужчин и женщин, представляемые Росстатом за предшествующий год на основании сведений об уровнях смертности в зависимости от пола и возраста.

«При этом, с учетом общей тенденции увеличения продолжительности жизни в России, определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете размера накопительной пенсии, на основании исторических данных Росстата приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии», — обращают внимание авторы законопроекта.

В этой связи предлагается внести изменения в статью 17 федерального закона «О накопительной пенсии» в части использования при расчете продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии прогнозных данных на очередной год о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Предлагаемая дата вступления поправок в силу — 1 января 2020 года.



Как сообщалось, Госдума в декабре приняла правительственный закон об увеличении на полгода ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 год — с 246 до 252 месяцев (в 2018 году этот период также был повышен на шесть месяцев — с 240 до 246 месяцев). Ранее в том же месяце президент РФ подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года.