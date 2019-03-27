Российская экономика в феврале 2019 года продолжила расти, находясь вблизи своего потенциала. Об этом говорится в очередном выпуске материала «Экономика: факты, оценки, комментарии».



«Увеличение выпуска наблюдалось по широкому кругу производств, в том числе сырья, промежуточных и инвестиционных товаров, продуктов питания. По оценкам, в I квартале 2019-го годовой темп прироста ВВП составит 1—1,5%, по итогам года — 1,2—1,7%», — отмечается в документе ЦБ.

На рост выпуска, помимо статистических данных, указывали и результаты опросов. Респонденты, опрошенные IHS Markit (PMI), отмечали ускорение роста объемов производства. По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, экономическая конъюнктура улучшалась на предприятиях обрабатывающей промышленности, электроэнергетики и торговли. При этом деловые настроения улучшались во всех федеральных округах.

Потребительская активность в феврале оставалась сдержанной. Рынок труда находился вблизи равновесия. Динамика потребительского спроса и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления.