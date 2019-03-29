В Центральном банке заметили, что некоторые банки устанавливают повышенные рекламные ставки, являя тем самым пример недобросовестной конкуренции. Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова подчеркнула, что кредитные организации должны информировать клиентов только о реальных ставках по вкладам.

«Мы видим, что многие банки устанавливают повышенные рекламные ставки. С нашей точки зрения, это, во-первых, не вполне добросовестная конкуренция. И для нас важно, чтобы пользователю была раскрыта реальная процентная ставка», — сказала она.

Представитель регулятора отметила, что на днях ЦБ направил письмо в адрес кредитных организаций о необходимости раскрытия информации вкладчику о реальной процентной ставке.