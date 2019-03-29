В ЦБ рассматривают возможность снизить уровень отчислений банков, которые попали под ограничения регулятора и занимаются самооздоровлением. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на всероссийской банковской конференции «Банковская система России — 2019: пропорциональное регулирование и практика его применения».

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос и будем его обсуждать, насколько возможно дифференцировать подходы к отчислению в фонд обязательного страхования, здесь должна быть соблюдена справедливость по отношению ко всем банкам независимо от их размеров», — сказала она, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова о том, что ряд банков, которые в настоящее время занимаются самооздоровлением, просят уменьшить нагрузку по отчислениям в систему страхования вкладов банков.

«Таких банков немного, но они есть. Мы это идентифицируем как проблему и считаем, что доходы, которые вряд ли будут получены, не должны учитываться в капитале. Банки этим занимаются, потому что используется в учете метод начисления. Банки это делают вполне на законных основаниях. Они идут навстречу своим заемщикам, реструктурируя кредит, уступая им в сроках обслуживания и так далее», — объяснила она журналистам в кулуарах конференции.

