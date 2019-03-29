Государство в ближайшие годы вложит в развитие цифровой экономики около 2 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями крупнейших российских IT-компаний.

«Мы собираемся вложить в ближайшее время в развитие цифровой экономики, которая, безусловно, так или иначе влияет на развитие Рунета, ну и наоборот, около 2 триллионов рублей. Так, для сопоставления: это 2% ВВП. Наш ВВП сейчас, если просто теперь считать, — он равен 100 триллионов рублей в настоящий момент», — сообщил Медведев.

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета Уже запланированы серьезные вложения на этом направлении.

По его словам, это значимая цифра для экономики страны. Медведев отметил высокие темпы роста Рунета. «Экономика Рунета, по мнению во всяком случае аналитиков, растет до 15% в год, что, как вы все понимаете, существенно выше, чем рост нашей экономики в целом, где мы боремся за каждый процент и считаем, что 3% — это уже очень хорошо», — сказал премьер-министр. «В прошлом году было два с небольшим процента, тоже вроде не совсем плохо. А тут 15%, и, конечно, мы должны выжать из этого, вы и государство в конечном счете, все возможное», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства обратил внимание на рост числа сайтов на русском языке. «Что для меня было удивительно, то, что количество сайтов на русском языке — оно, во всяком случае так утверждают, второе по величине в мире», — сказал премьер-министр.