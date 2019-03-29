Размер заработной платы женщин в Москве в среднем на 11% меньше, чем у мужчин, этот разрыв минимальный и коррелирует с аналогичными показателями Скандинавских стран, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баксакова со ссылкой на исследование «Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона».

«В Москве очень небольшой разрыв по заработной плате — всего 11%, что невероятно мало. Такой показатель коррелирует с аналогичными показателями в Скандинавских странах. По стране у нас динамика тоже хорошая: сначала очень долгое время женщины получали порядка 67% в среднем от заработной платы мужчин, а затем, после реализации майских указов (президента) и повышения зарплат в бюджетной сфере, произошел рост женских зарплат», — рассказала Баксакова в ходе презентации исследования в Мосгордуме в пятницу.

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Меньше всего в январе этого года зарабатывали работники гостиниц и предприятий общественного питания.

По ее словам, после реализации президентских указов женщины стали получать порядка 73% от мужской заработной платы. При этом женщины и мужчины молодого и пожилого возрастов получают одинаково, тогда как в средней возрастной группе, когда большинство мужчин и женщин заводят семьи и детей, этот разрыв увеличивается.

«Время, когда женщины ухаживают за детьми, выполняют работу по дому, сильно снижает их амбиции и возможности карьерной занятости. Мы спрашивали женщин в одном исследовании, как рождение ребенка повлияло на их зарплаты, многие отвечали, что заработок снизился», — отметила Баксакова.

Она заметила, что для снижения такой разницы в семьях необходимо равномерно распределять семейные обязанности.

«Ухаживать за ребенком и брать отпуск по уходу за ним может не только мама, но и отец. Потому что это снижает для женщины карьерные устремления, а мужчина оказывается ущемлен в участии в семье, он лишается своего счастья заботы о ребенке», — подытожила она.