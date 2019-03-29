Минфин внес на рассмотрение правительства пакет законопроектов «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ», в Госдуму их поручено внести до конца апреля. Об этом журналистам в Москве заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Законопроекты внесены Минфином в правительство и дорабатываются на площадке Белого дома. Нам также поручено внести их в Госдуму до конца апреля с тем, чтобы парламент имел возможность рассмотреть их уже в весеннюю сессию. Эти законопроекты являются одной из важнейших мер для создания комфортных условий работы бизнеса в нашей стране, привлечения частных инвестиций в национальные проекты, они нацелены на стимулирование роста экономики», — сказал Силуанов.

Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России Законопроектом будут установлены минимальные сроки переходных периодов для различных видов регулирования.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России. Правительство разрабатывает законопроект, согласно которому любые законы, грозящие издержками для бизнеса, будут вступать в силу только после завершения переходного периода, сказал Козак. По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название Инвестиционного кодекса России.

По словам Козака, введение такое кодекса существенно повысит предсказуемость регуляторной политики и привлекательность страны для инвесторов.