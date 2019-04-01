Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Я утвердил один из важных документов стратегического планирования — это бюджетный прогноз до 2036 года. Так же как и долгосрочный прогноз социально-экономического развития нашей страны, бюджетный прогноз разработан в двух вариантах: базовом и консервативном, которые предполагают разную динамику основных показателей», — сказал Медведев.

Председатель правительства отметил, что целью таких документов является оценка основных тенденций в глобальной экономике с упором на партнеров России, положения дел на глобальных финансовых и сырьевых рынках. «(В документе оцениваются) возможные факторы, которые будут влиять на развитие ситуации, включая те же самые торговые войны, протекционизм, санкции, (что позволяет) просчитать связанные с этим риски, причем именно в среднесрочной перспективе, и спрогнозировать ключевые показатели нашей экономики», — добавил он.