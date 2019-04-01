Расходы федерального бюджета к 2036 году могут вырасти на 40%, ожидают в Министерстве финансов России. Соответствующая оценка приведена в опубликованном Минфином РФ «Бюджетном прогнозе Российской Федерации на период до 2036 года».

«Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года расходы федерального бюджета к 2036 году в реальном выражении увеличатся более чем на 40% к текущему уровню. Такая тенденция исходит из предпосылки формирования предельного объема расходов федерального бюджета в соответствии с законодательно установленными «бюджетными правилами», — говорится в документе.

Также предусматривается создание фонда развития в период 2019—2024 годов в объеме до 3,5 трлн рублей. В этот период объем расходов федерального бюджета увеличен на сумму ежегодного объема фонда — 585 млрд рублей в год на 2019—2023 годы и 575 млрд рублей в 2024-м.