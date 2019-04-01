Рост ВВП России в 2018 году составил 2,3%, сообщается в материалах Росстата. Ранее служба публиковала предварительную оценку, которая совпадает с нынешней.

«Объем ВВП России за 2018 год составил в текущих ценах 103 875,8 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2017 года составил 102,3%», — говорится в документе.

Кроме того, Росстат повысил оценку роста ВВП за III квартал 2018-го: если ранее сообщалось, что рост составил 1,5%, то в нынешнем документе показатель повышен до 2,2%. За IV квартал 2018 года оценка роста ВВП — 2,7%.