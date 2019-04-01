Причиной ослабления рубля в конце 2018 года и начале 2019-го стали операции крупных игроков на рынке. Об этом сообщается в докладе о кредитно-денежной политике регулятора.

«Ослабление рубля, наблюдавшееся во второй половине декабря, было вызвано операциями отдельных крупных участников рынка и было компенсировано повышением цен на нефть и позитивной динамикой на мировых финансовых рынках уже в январе 2019 года», — говорится в докладе.

Отмечается, что во второй половине марта рубль снова перешел к укреплению, как и в начале года. Это было связано с ростом спроса на рисковые активы на фоне смягчения риторики ФРС США. Также поддержку рублю в течение I квартала оказывали прогресс в торговых переговорах Китая и США и рост мировых цен на нефть.