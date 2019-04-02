Платежеспособный спрос на кредиты созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР) остается в России низким. Об этом заявил корреспонденту ТАСС заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, занимающий также пост российского директора НБР.

«Основная проблема этого многостороннего банка развития, как, собственно говоря, и большинства других, в том, что инициатива по поводу проектов, которые предлагаются, исходит от властей, а не от предпринимателей. Нет ситуации, когда на ресурсы банка создается хороший внутренний спрос», — пояснил Сторчак в кулуарах четвертого ежегодного собрания директоров НБР в Кейптауне.

В таких условиях, по его словам, государству приходится самому «идентифицировать» или находить те проекты, которые бы соответствовали мандату банка и имели хорошие шансы пройти процедуру утверждения его руководством. Именно этот фактор, как считает замминистра, приводит к тому, что количество заявок от российской стороны остается достаточно скромным.

По словам Сторчака, проблема низкого спроса на кредиты НБР среди частных компаний сейчас актуальна не только для России, но и для других стран БРИКС: Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Однако Южно-Африканская Республика на сей раз лучше подготовилась к собранию совета директоров и получила одобрение сразу трех заявок на общую сумму 780 млн долларов. Еще 423 млн долларов будет предоставлено на реализацию двух проектов в КНР.

«Нет внутреннего платежеспособного спроса. Есть «хотелки» и желание сделать вид, что что-то получится, а вот рентабельных проектов, которые могли бы финансироваться на принципах самоокупаемости и высокой степени надежности управления риском, — их просто нет, либо они появляются в небольшом количестве», — признал Сторчак. При этом он предвидит толчок к оживлению спроса на ресурсы НБР в России вслед за началом предоставления банком кредитов в национальных валютах, которое ожидается уже в этом году.



«Большинство национальных компаний не устраивает кредитование в долларах. Национальные рынки практически всех стран БРИКС не дают возможность хеджировать валютные риски, финансовый рынок у нас слишком узкий, и вполне понятно желание компаний, которые зарабатывают деньги в рублях, кредитоваться в рублях. Вот запустит банк программу размещения своих облигаций в рублях, будет иметь ликвидность рублевую, соответственно, будет предоставлять и рублевые кредиты», — подчеркнул Сторчак. Также он обратил внимание на то, что процентные ставки по рублевым кредитам НБР будут ощутимо отличаться от тех, которые используются при кредитовании в долларах.