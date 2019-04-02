Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 2 апреля, приняла во втором чтении поправки к Налоговому кодексу РФ о совершенствовании администрирования отдельных видов налогов.

В рамках реализации послания президента РФ группой депутатов были внесены три поправки, направленные на поддержку многодетных семей, а также на установление для граждан справедливых земельных налогов, отмечается в сообщении нижней палаты российского парламента.

«Мы предлагаем распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог. Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться. После вступления закона в силу земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене», — пояснил парламентским журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Эта норма будет распространяться на налоги, которые людям будет необходимо заплатить за 2018 год. Таким образом, наши граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки», — добавил он.

Володин напомнил, что о необходимости принятия таких изменений говорил в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин. На реализацию послания направлены еще две поправки к закону.

«Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров», — уточнил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что «многодетные семьи будут иметь право на вычет «шести соток» при определении налоговой базы по земельному налогу». Все льготы будут распространены на налоги, начисляемые за 2018 год.

Также законопроектом упрощается взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами. Пенсионерам и предпенсионерам налоговые службы будут сами начислять льготную сумму имущественных налогов. Никаких заявлений для этого не потребуется. Кроме того, налогоплательщики смогут подавать отчетность в один налоговый орган по собственному выбору в пределах одного региона.



Поправки внесены самим Володиным, первым заместителем председателя ГД Александром Жуковым, заместителем председателя ГД Сергеем Неверовым и председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.