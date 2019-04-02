Правительство РФ обсуждает возможность увеличить в текущем году количество банков, участвующих в программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.

«У нас есть специальная программа по кредитованию. Право на участие в ней получили 70 банков, в частности, и небольшие региональные банки из 29 регионов. Вчера мы как раз говорили (на заседании президиума Совета по нацпроектам) о том, чтобы список этих банков по возможности раздвинуть, поскольку малому бизнесу зачастую удобнее работать с региональными банками, нежели с крупными», — сказал Медведев.

По его словам, региональные банки лучше понимают местную специфику ведения бизнеса, в них не столь жесткие требования по предоставлению кредита, как в крупных банковских структурах.

«До конца года общий объем кредитования льготного по линии малого бизнеса должен вырасти до 1 триллиона рублей. Мы как раз говорили о том, что пока эта цифра не выбирается, и анализировали причины того, почему это происходит», — добавил Медведев.

Он сообщил, что на заседании президиума Совета по нацпроектам также обсуждался уровень процентных ставок по кредитам. «Договорились скорректировать, как я уже сказал, требования к банкам, которые участвуют. Дополнительный отбор этот, видимо, пройдет в этом году», — сообщил премьер-министр.