Ставка по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет снижаться по мере развития этого вида кредитования. Об этом во вторник рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник на итоговом заседании коллегии Минстроя.

Он напомнил, что доля ИЖС в общей структуре выданных ипотечных кредитов незначительна. По экспертным оценкам, она составляет около 1% (примерно 15 тыс. выданных кредитов в год), что связано со сложностями обеспечения залога по таким видам кредитов.

Программа поддержки частного домостроения в России начнет работать с 2020 года Для развития ИЖС необходимо решить вопрос предоставления ипотеки под строительство частных домов.

«Мы понимаем, что это другое строительство (по сравнению со строительством многоквартирных домов. — Прим. ред.), другой предмет залога, но выпуск ипотечных ценных бумаг с поручительством «ДОМ.РФ» позволит в перспективе, когда этот объем ипотечного кредитования ИЖС станет значительным по отношению к ипотечному портфелю (он сейчас составляет 6 триллионов рублей), снизить ставку где-то на 1,5%», — сказал гендиректор «ДОМ.РФ».

Плутник добавил, что с целью развития рынка Банк ДОМ.РФ запустил ипотечную программу под приобретение готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога. Минимальная ставка составляет 12,5%, отметил он. В то же время средняя ставка по ипотеке на приобретение жилья в многоквартирных домах, по оценке «ДОМ.РФ», в феврале составила 10,15%.