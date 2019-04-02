Банк России по поручению президента РФ Владимира Путина разработал предложения по борьбе с черными кредиторами, в том числе в части изменения регулирования рынка микрофинансирования. Об этих мерах рассказала во вторник, 2 апреля, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Межрегионального банковского совета в Совете Федерации.
Свои предложения ЦБ начал обсуждать с министерствами и ведомствами. Некоторые из них требуют внесения изменений в законодательство, отметила Набиуллина. В пресс-службе регулятора РБК пояснили, что предложения еще будут обсуждаться и их представят президенту до 1 мая.
Среди предложений регулятора — ввести уголовную ответственность за нелегальную микрофинансовую деятельность и для черных коллекторов, обязать МФО идентифицировать граждан при выдаче кредита с использованием государственных баз данных (ФНС или ПФР), запретить МФО выдавать займы под залог жилья, поднять требования к капиталу микрокредитных компаний с существующих 10 тыс. до 1 млн рублей, повысить требования к деловой репутации менеджмента и собственника МФО, увеличить минимальный размер для инвестиций граждан в МФО с 1,5 млн до 3 млн рублей. Также регулятор предложил предоставить ему право на самостоятельную блокировку сайтов нелегальных кредиторов.
Кроме того, ЦБ предлагает повысить ответственность за нелегальную микрофинансовую деятельность.
Российский президент обратил внимание на проблему нелегальных кредиторов и рынка микрокредитования в последнем послании к Федеральному собранию. «Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — заявлял он.