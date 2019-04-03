Инфляционные ожидания вдвое обгоняют целевой показатель инфляции, но это не вызывает беспокойства у регулятора. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на Биржевом форуме.

«Инфляционные ожидания населения несколько завышены, но обычно они в два раза выше, чем целевой показатель инфляции. Если принять эту формулу, то сегодня инфляционные ожидания 9,1%, притом что цель, помноженная на два, — это восемь. Но они не очень сильно заякорены, здесь нам предстоит еще поработать», — сказал Швецов.

В марте инфляционные ожидания россиян снизились до 9,1% годовых, сообщал ЦБ. Это минимальный уровень с мая прошлого года.



По данным Росстата, инфляция в январе в годовом выражении составила 5%, в феврале — 5,2%. Данных за март пока еще нет. В феврале — марте инфляция «складывается несколько ниже ожиданий Банка России», указывал регулятор в пресс-релизе, посвященном сохранению ключевой ставки. ЦБ также снизил прогноз инфляции на конец 2019 года: показатель составит 4,7—5,2% в годовом выражении.