Первый зампред ЦБ Сергей Швецов опроверг информацию о том, что внедрение ИПК отложено на неопределенный срок

ЦБ надеется вернуться к общественному обсуждению системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах Биржевого форума — 2019.

«В ближайшее время, я надеюсь, [состоится] общественное обсуждение», — сказал Швецов. Он также опроверг информацию о том, что внедрение ИПК отложено на неопределенный срок.

«Нет, неправда. На не очень большой [срок]», — подчеркнул первый зампред ЦБ.

Банк России и Минфин разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.



Из-за пенсионных изменений законопроект об ИПК «подвис», говорил в конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, запуск новой пенсионной концепции все еще возможен с 2020 года.