Экономический рост в России в среднесрочной перспективе замедлится и составит около 2% в год, сделали вывод аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).

По словам начальника отдела экономического анализа ЕАБР Алексея Кузнецова, ожидается замедление роста ВВП России до 1,5% в 2019 году под влиянием увеличения ставки НДС и эффекта от повышения ключевой ставки в конце 2018 года, а в 2020–2021 годах прогнозируется постепенное повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов и снижения процентных ставок.

В 2018 году федеральный бюджет впервые с 2011 года был исполнен с профицитом благодаря благоприятной конъюнктуре на сырьевых рынках. Направленность бюджетной политики в ближайшие годы будет постепенно переориентироваться в сторону повышения доли инвестиционных расходов, что может оказать положительное влияние на увеличение потенциальных темпов экономического роста.

Прогноз ЕАБР относительно динамики инфляции в 2019 году понижен до 4,6% из-за меньшего, чем ожидалось, ускорения инфляции в начале 2019-го в ответ на повышение ставки НДС. Возможен возврат инфляции к целевому уровню в 2020 году.

Постепенное замедление инфляции со второй половины 2019 года сформирует условия для снижения ключевой ставки Банка России до нейтрального уровня в 2020 году, оцениваемого в диапазоне 6,5–7%.