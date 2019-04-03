Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям, банковским платежным агентам и другим организациям, принимающим у граждан наличные платежи за различные услуги, раскрывать информацию о комиссии до внесения денежных средств в терминал или банкомат. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по совместному информационному письму ЦБ и Федеральной антимонопольной службы.

«Информацию о стоимости услуг рекомендуется отображать на экране в простой и удобной для восприятия форме, четким, читаемым шрифтом и таким образом, чтобы для ее получения потребителю не нужно было совершать лишних действий — переходить по ссылке, нажимать дополнительные кнопки», — говорится в сообщении.

Рекомендуется заранее уведомлять плательщика о том, выдает ли устройство сдачу и возможно ли до окончательного подтверждения операции вернуть уже внесенные деньги, если он решил отказаться от услуги.

«Своевременное получение потребителем полной, достоверной и понятной информации об особенностях оказания услуг является одним из необходимых условий для принятия взвешенного решения о выборе организации для проведения платежей», — отметил директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников. Такие меры призваны повысить информированность граждан об условиях оказания услуг, добавил он.