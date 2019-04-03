Основной закон не исключает возможности увеличения пенсионного возраста федеральным законом, а оценка целесообразности таких мер не входит в компетенцию Конституционного суда, такое определение приняла высшая конституционная инстанция по запросу группы депутатов Госдумы. Суд опубликовал на своем сайте отказное определение, согласно которому запрос депутатов признан не подлежащим дальнейшему рассмотрению.

Депутаты сомневались в конституционности ряда норм о повышении пенсионного возраста. По их оценке, нововведения «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», приняты без необходимых социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

Суд определил, что конституция не решает такой вопрос, как определение пенсионного возраста, это прерогатива законодателя.

«Изучение материалов, в том числе представленных государственными органами и научными организациями по запросам Конституционного суда... свидетельствует о том, что принятие решения о пенсионном возрасте основывалось на экспертно-аналитической проработке данного вопроса», — говорится в определении.

При этом мнения о целесообразности и последствиях такого решения «были и остаются различными».

Добросовестность анализа этих мнений находится за пределами вопроса о конституционности правовых норм, уточнил Конституционный суд.