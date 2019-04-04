Власти РФ должны активно двигаться к снижению доли государства в экономике, в первую очередь в конкурентных секторах, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на коллегии Росимущества в четверг.

«В целом мы должны активно двигаться по снижению доли государства в экономике. Особенно мы должны сконцентрироваться там, где государство не должно присутствовать, об этом соответствующие указания давал председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Область унитарных предприятий должна сокращаться, область вообще государственного участия, особенно в тех секторах, где есть конкурентная борьба, должна серьезно снижаться», — сказал Орешкин.

Вместе с тем глава Росимущества Вадим Яковенко отметил проблемы с выполнением программы приватизации в прошлом году. По его словам, по итогам приватизации 2018 года агентство перечислило в федеральный бюджет 2,44 млрд рублей вместо прогнозных 5,6 млрд рублей.

«Необходимо отметить наличие проблем в процессе выполнения программы приватизации в прошлом году... Одна из причин, повлиявших на результат, — это снижение спроса на рынке и низкая инвестиционная привлекательность предлагаемых к продаже активов», — сказал Яковенко.

Он отметил, что перед Росимуществом стоит задача совершенствования механизмов приватизации. «Мы предлагаем задуматься о переходе от работы в формате прогнозного плана приватизации к инициативной приватизации объектов имущества госказны, а также оптимизировать сроки выхода на продажу указанных объектов», — сказал он.