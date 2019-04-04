Счетная палата РФ проверит бюджетную отчетность по исполнению федерального бюджета за 2018 год. Такая информация содержится в перечне контрольных экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2019 год.

Запланирован «комплекс контрольных мероприятий по проверке исполнения федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 года и 2020 года» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2018 год для подготовки заключений Счетной палаты Российской Федерации по 96 главным администраторам средств федерального бюджета», указано в документе, данные которого приводит ТАСС.

Ведомство планирует проверить исполнение федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, Пенсионном фонде России и Фонде социального страхования.

Кроме того, СП проверит объемы предоставления и возврата, а также задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета внутри страны, в том числе за счет средств целевых иностранных заимствований за 2018 год, в Минфине РФ и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Ведомство также проведет предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.



Помимо этого Счетная палата РФ проанализирует достижения национальных целей и реализацию национальных проектов. Экспертно-аналитические мероприятия запланированы в ряде федеральных и региональных ведомств.