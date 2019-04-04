Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) планирует до 2024 года оптимизировать количество компаний с государственным участием для привлечения инвестиций и развития конкуренции, заявил руководитель Росимущества Вадим Яковенко, выступая на заседании коллегии ведомства.

По его словам, необходимо ликвидировать, реорганизовать унитарные предприятия и выйти государству из капитала финансово неэффективных хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках.

При этом, добавил Яковенко, необходимо обеспечить участие государства в деятельности экономически эффективных компаний и задуматься о переходе от работы в формате прогнозного плана приватизации к инициативной приватизации объектов имущества госказны, а также оптимизировать сроки выхода на продажу указанных объектов.