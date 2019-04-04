Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на коллегии Росимущества заявил, что необходимо провести полную инвентаризацию государственного имущества для роста доходов бюджета. При этом необходимо повысить качество управления.

«Весь этот процесс невозможен без масштабной инвентаризации объектов», — подчеркнул министр.

По его словам, главный признак того, что работа ведется эффективно, — большее вовлечение активов в хозяйственную деятельность и больший доход, который получает федеральный бюджет. Все это должно проявляться в конкретных цифрах доходов, которые получает государственная система, подчеркнул он.

Также необходимо создать универсальную цифровую систему учета имущества, добавил Орешкин.