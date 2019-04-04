Счетная палата РФ проведет в 2019 году в Минэкономразвития и Минфине РФ экспертно-аналитическое мероприятие по анализу проблем установления и классификации неналоговых платежей и платежей, имеющих признаки налогов. Это следует из перечня контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства.

Как напоминает ТАСС, первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов 3 апреля провел заседание рабочей группы по вопросам неналоговых платежей предпринимателей. В заседании участвовали представители бизнес-ассоциаций, Минфина, Минэкономразвития, Госдумы, Совета Федерации, Счетной палаты. По итогам обсуждения члены рабочей группы согласились с необходимостью регулирования ряда неналоговых платежей законодательством о налогах и сборах. Также в ходе заседания первый вице-премьер поддержал предложение бизнеса о введении дополнительного моратория на взимание штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах в части рассматриваемых платежей.



Ранее Минфин опубликовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс экологического налога, утилизационного сбора, сбора с пользователей автодорог, налога с операторов связи и гостиничного сбора.