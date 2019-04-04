Международные резервы РФ на 29 марта составили 489,5 млрд долларов против 487,1 млрд на 22 марта 2019 года. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.

Объем международных резервов вырос за неделю на 2,4 млрд долларов (0,5%) в результате поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота, отчасти нивелированных отрицательной переоценкой, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов. За январь — февраль текущего года показатель увеличился на 14,1 млрд.