Счетная палата в 2019 году проведет мониторинг в Минкомсвязи РФ на предмет выполнения основных показателей национальной программы «Цифровая экономика РФ» за 2018 год и истекший период 2019 года, говорится в плане проверок, опубликованном в четверг на сайте СП РФ.

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года утверждена в декабре 2018 года. За ее реализацию отвечает Минкомсвязь. Министерство, в частности, должно готовить проект паспорта программы и запросы на его изменение, предложения по инициированию новых федеральных проектов нацпрограммы и т. д.

Нацпрограмма «Цифровая экономика» включает в себя шесть федеральных проектов, в каждом из которых прописаны мероприятия по достижению целей нацпроекта. Федеральные проекты предусмотрены по нормативному регулированию цифровой среды, информационной инфраструктуре, кадрам для цифровой экономики, информационной безопасности, цифровым технологиям и цифровому госуправлению.