Уже в нынешнем году число россиян, живущих за чертой бедности, должно сократиться с 19,3 млн до 15,3 млн человек, а к 2024 году их станет вдвое меньше, так как показатель будет ежегодно снижаться до 9,5%, 8,5%, 7,7% и 6,6%, следует из плана-графика мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия» . В ведомстве отказались рассказать о методике расчетов, но сообщили, что эффект должны дать индексация пенсий, заключение социальных контрактов и трудоустройство матерей с детьми до шести лет.

Социальный контракт подразумевает, что гражданин или семья получают деньги при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела. Практика показывает, что через год после заключения договора черту бедности преодолевает половина семей.

В 2017 году единовременная выплата по соцконтракту в среднем составляла 36,8 тыс. рублей. Если соцконтракты планируется заключить с 35% бедняков (это 6,7 млн человек от нынешнего числа малоимущих — 19,3 млн), только на это потребуется более 250 млрд рублей. Официальных цифр, какими будут расходы государства, пока нет.

У экспертов расчеты Минтруда вызывают вопросы. Снизить число бедных на 4 млн человек за год, скорее всего, удастся лишь на бумаге, а в реальной жизни значительных изменений не произойдет, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, фактический уровень бедности несколько выше, чем по статистике, также прожиточный минимум рассчитан в отрыве от реальности.

Малоимущими считают граждан с доходами меньше прожиточного минимума — сейчас это 10,4 тыс. рублей в среднем по России. Но этот минимум обеспечивает лишь физиологическое выживание, в реальности для более-менее нормальной жизни нужно в 2–2,4 раза больше средств, считает профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Оксана Петюкова. Таким образом, даже если доходы всех россиян превысят прожиточный минимум, говорить о победе над бедностью вряд ли корректно.

Как сообщали «Известия», рабочая группа при Минтруде обсуждает новые инструменты оценки уровня жизни россиян. В их числе введение минимального потребительского бюджета (МПБ), который будет отражать реально необходимые расходы россиянина для нормальной жизни. В перспективе МПБ может стать основой для расчета минимальной зарплаты.