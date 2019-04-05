Росстат пересмотрел свои прошлые оценки производительности труда за три года и опубликовал обновленные данные в начале апреля. Согласно им, производительность труда в России росла в 2016 году, а не падала, а в 2017-м выросла еще сильнее, сообщает РБК .

При этом падение в 2015 году составило лишь 1,1%, а затем производительность перешла к росту — на 0,2% и 1,9% в 2016–2017 годах соответственно.

В майских указах 2012 года президент Владимир Путин поручил добиться роста производительности труда в 2018 году на 50% по сравнению с уровнем 2011-го, однако показатель повышался низкими темпами. До пересмотра данных Росстата производительность выросла в 2011–2017 годах лишь на 5,5%.

Последние данные Росстата за 2015–2017 годы рассчитаны в соответствии с новыми классификаторами видов экономической деятельности ОКВЭД-2, в результате чего между отраслями произошла перегруппировка. Как следствие, данные за 2015–2017 годы оказались несопоставимы с более ранними. При этом полный динамический ряд по производительности с 2011 года будет опубликован только в апреле 2020 года.

Росстат утверждает, что новые расчеты выполнены на основе актуальных данных по ВВП и добавленной стоимости по отраслям по состоянию на конец марта, а также на основе более актуальных данных о совокупных трудовых затратах.

Актуальные данные по ВВП, о которых упоминает Росстат, связаны с более быстрым ростом экономики, выявленным в результате планового пересмотра, который Росстат провел в конце прошлого года в связи с поступлением новых статистических данных. Если по более ранним оценкам ВВП в 2016 году упал на 0,2%, то по обновленным – вырос на 0,3%. В 2017 году рост составил 1,6% вместо 1,5%.