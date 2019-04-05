Международные резервы РФ на 1 апреля составили 487,803 млрд долларов против 482,61 млрд на 1 марта 2019 года. Такие данные на начало отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за месяц объем международных резервов увеличился на 5,193 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, увеличение общего показателя в марте произошло за счет роста объема резервов в иностранной валюте с 380,767 млрд до 387,653 млрд долларов, в то время как остальные составляющие российских ЗВР продемонстрировали отрицательную месячную динамику. Так, резервы в монетарном золоте сократились с 91,641 млрд до 90,011 млрд долларов, СДР — с 6,77 млрд до 6,73 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — с 3,431 млрд до 3,409 млрд.



Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов. За три месяца текущего года показатель увеличился на 19,308 млрд долларов (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ.