Минфин предлагает установить предельные сроки заключения соглашения о предоставлении субсидий на реализацию нацпроектов между регионом и муниципалитетами, сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

«Мы предлагаем, чтобы было 15 календарных дней с даты заключения соглашений между РФ и регионом. Заключили Федерация и регион соглашение, дается полмесяца на то, чтобы регион заключил соглашение с муниципалитетом», — сказал Силуанов, выступая в субботу на выездном совещании «Национальные проекты — этап «Реализация» в подмосковном Аносино.

Силуанов отметил, что в настоящее время законодательство регулирует лишь сроки заключения соглашений между Федерацией и субъектом Федерации.